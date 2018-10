Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:11 Facebook

Depois da tragédia em Maiorca, de onde é natural, o tenista espanhol Rafael Nadal fez questão de ajudar as vítimas.

Afastado do circuito devido a uma lesão no joelho direito, o número um do ranking Mundial, de 32 anos, não ficou indiferente à tragédia que assolou Maiorca e, depois de ter oferecido as instalações da academia de ténis, saiu à rua para ajudar as vítimas das inundações que causaram dez mortos e mais de 200 desalojados.