Rafael Nadal submete-se a cirurgia e falha ATP Finals

O tenista Rafael Nadal vai falhar as ATP Finals, que se realizam entre 11 e 18 de novembro, em Londres, e submete-se esta segunda-feira a uma artroscopia no tornozelo direito, anunciou o espanhol nas redes sociais.

"Infelizmente, tive um problema abdominal na semana passada, em Paris, e, além disso, tenho um problema na articulação do tornozelo que tem de ser removido ainda hoje", informou o maiorquino, que foi forçado a desistir do Masters 1000 de Paris ainda antes de disputar qualquer partida.

Nadal, de 32 anos, falha assim a última prova da temporada devido a problemas abdominais, aproveitando esta paragem para se submeter a uma cirurgia ao tornozelo direito, uma mazela já diagnosticada "há algum tempo e que, de vez em quando, se fazia sentir".

O ex-número 1 do ranking mundial, desde esta semana liderado pelo sérvio Novak Djokovic, fez também um balanço do ano, que acabou por ser "complicado, muito bom a nível tenístico, mas muito mau no que a lesões diz respeito", reforçando a esperança de se poder apresentar "em plenas condições na próxima temporada".

O norte-americano John Isner terá, desta forma, entrada direta para as ATP Finals, ocupando a vaga deixada em aberto por Nadal, e junta-se a Novak Djokovic, Roger Federer, Alexander Zverev, Kevin Anderson, Marin Cilic, Dominic Thiem e Kei Nishikori no evento que junta os oito melhores tenistas da temporada.

Com cinco títulos conquistados esta temporada (Roland Garros, Masters 1000 de Canadá, Roma e Monte Carlo e ATP 500 de Barcelona), esta é a sexta vez que Nadal falha as ATP Finals, todas devido a lesões, em 2005, 2008, 2012, 2016, 2017 e agora em 2018.

Novak Djokovic, mesmo com um torneio por disputar, confirma assim o primeiro lugar na hierarquia mundial no final da temporada, naquela que é a quinta vez que o consegue, igualando a marca de Jimmy Connors e Roger Federer e apenas atrás de Pete Sampras, com seis.