Rafael Nadal vence torneio de Barcelona pela 11.ª vez

O tenista espanhol Rafael Nadal, número um mundial, conquistou este domingo pela 11.ª vez e terceira consecutiva o torneio de Barcelona, repetindo o que conseguira há uma semana em Monte Carlo.

Numa final sem história, Nadal, o rei da terra batida, dominou completamente o jovem grego Stefanos Tsitsipas, de 19 anos, vencendo por 6-2 e 6-1, em uma hora e 18 minutos.

O líder da hierarquia somou o 401.º triunfo da carreira em terra batida e 19.º consecutivo, aumentando também para 46 o número de sets consecutivos conquistados na superfície.

Nadal repetiu os títulos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016 e 2017, sendo que venceu as 11 finais disputadas, quatro face ao compatriota David Ferrer.

O grego, que vai entrar na segunda-feira no top 50 e participar no Estoril Open, liderou o primeiro parcial por 1-0, mas Nadal logrou 'breaks' no terceiro e quinto jogos e fechou o parcial por 6-2, sem enfrentar qualquer ponto de break.

O segundo parcial começou a decidir-se de início, com Nadal a conseguir dois breaks consecutivos e a avançar para 3-0, para, depois, salvar três pontos de 'break' no quarto jogo, e fechar com 6-1, após nova quebra de serviço.