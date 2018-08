Rafael Silva vence e é o primeiro líder do Grande Prémio JN

28 Maio 2018 às 16:23 Facebook

O português Rafael Silva (EFAPEL) assumiu-se esta segunda-feira como o primeiro líder do Grande Prémio JN em ciclismo, depois de vencer a primeira etapa, com partida e chegada em Viseu.

Silva foi o mais rápido no final dos 129,2 quilómetros da etapa, precisando de 3:15 horas, para completar o percurso, com Daniel Mestre (EFAPEL) a terminar na segunda posição e César Fonte (W52/FC Porto) a fechar o pódio inicial.

Na terça-feira corre-se a segunda etapa, numa ligação de 127,5 quilómetros entre Viana de Castelo e Monção, com metas volante em Vila Verde e Arcos de Valdevez, e duas contagens de montanha de terceira categoria, em Portela do Vade e Alto do Extremo.