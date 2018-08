Rafael Silva vence primeiro setor da terceira etapa do Grande Prémio JN

Norberto Lopes 30 Maio 2018 às 12:18 Facebook

Twitter

Rafael Silva (EFAPEL) venceu, na manhã desta quarta-feira, o primeiro setor da terceira etapa do Grande Prémio de Ciclismo Jornal de Notícias, na ligação entre Monção e Viana do Castelo, com uma distância de 78 quilómetros.

O primeiro camisola amarela da prova foi o mais forte numa decisão ao sprint, superando António Carvalho (W52/FC Porto), que chegou na segunda posição, e Luís Gomes (Rádio Popular/Boavista), que fechou o pódio desta primeira fase da etapa.

Na classificação geral, houve mexidas, com Daniel Silva (Rádio Popular/Boavista) a assumir a liderança da prova, tirando a camisola amarela a Nuno Meireles (Miranda/Mortágua), que agora é segundo classificado, enquanto Rafael Silva (EFAPEL) mantém a terceira posição da geral.

Durante a tarde desta quarta, acontece o segundo setor da etapa, num contrarrelógio individual nas ruas de Barcelos, com início agendado para as 16 horas.