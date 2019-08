Raide do Tottenham por Bruno Fernandes

Hoje às 16:08 Facebook

Twitter

Partilhar

London calling. Tottenham envia emissário a Lisboa para negociar a transferência do médio do Sporting.

A RTP avança esta quinta-feira que o Tottenham está em Alvalade para negociar a transferência de Bruno Fernandes.

O jogador de 24 anos está no radar de vários clubes ingleses e já foi alvo de várias propostas neste defeso, todas recusadas pelo Sporting. Uma das mais recentes terá sido apresenta pelo mesmo Tottenham, na semana passada, mas por valores (45 milhões de euros) prontamente devolvida pela SAD leonina.

Foi nessa altura que o presidente do Sporting, Frederico Varandas, disse Bruno Fernandes não sairia "nem por 55 nem por 62 milhões", no que foi interpretado com o os valores dos avanços de outros clubes.

Desta vez, porém, o Tottenham parece querer aproximar-se dos valores exigidos pelo Sporting. O jogador tem cláusula de rescisão de 100 milhões de euros e a SAD leonina não o liberta por menos de 70 milhões.

Seja como for, o negócio nunca deverá ser concretizado antes do final desta semana, até porque o Sporting pretende que Bruno Fernandes jogue a final da Supertaça, este domingo, com o Benfica.

O próprio jogador publicou no Instagram, uma fotografia ao lado de Borja, durante treino de preparação para a final do Algarve. "Em contagem decrescente para a primeira final desta época", legendou o jogador.