Rakip em Lisboa para assinar pelo Benfica

Erdal Rakip chegou, nesta quinta-feira, a Lisboa para assinar pelo Benfica. A formalização do vínculo, por cinco temporadas, é feita após a realização dos exames médicos.

No Aeroporto de Lisboa, o médio, de 21 anos, declarou breves palavras. "Estou muito feliz por estar aqui", disse, aos jornalistas, acompanhado do pai e do empresário Hasan Cetinkaya.

Proveniente do Malmo, onde se sagrou campeão nacional, Rakip foi utilizado em 29 partidas, nesta temporada. A liga sueca terminou no início de novembro.