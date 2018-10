Norberto Vasconcelos Sousa Hoje às 22:37 Facebook



O histórico clube Ramaldense está de luto pelo falecimento de Mário Bessa Gonçalves, conhecido no mundo do futebol por Marinho. O jogador, de 22 anos, faleceu, esta sexta-feira, vítima de cancro.

O funeral deverá realizar-se no domingo, na igreja de Ramalde. Ao clube e à família do futebolista, o JN endereça as sentidas condolências.