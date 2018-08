Rampa da Falperra será novamente transmitida em direto

Joaquim Gomes 09 Maio 2018 às 23:11 Facebook

Twitter

Uma Bancada VIP com 450 lugares é uma das novidades da 39ª Rampa Internacional da Falperra, que atrairá já no próximo fim de semana milhares de entusiastas até Braga.

A organização da prova desportiva automóvel, que este ano vai ser novamente transmitida em direto no canal e no site da RTV, vai apostar naquela que "será a melhor de sempre", sublinhou o presidente do Clube Automóvel do Minho, Rogério Peixoto, na apresentação do evento.

A Bancada VIP ocupará o espaço da anterior Zona de Pilotos, frente à chamada Rotunda do Papa, mantendo-se a Zona VIP na última curva que antecede a Reta da Meta, com boa visibilidade, dispondo de 300 lugares sentados.

Nesta edição da Rampa da Falperra, pontuável para o Campeonato Europeu de Montanha, haverá pela primeira vez som ao longo de toda a prova e internet gratuita.

A segurança, a cargo da GNR, PSP e Polícia Municipal, é uma prioridade absoluta para o Clube Automóvel do Minho, que este ano está a comemorar meio século de existência, tendo a Câmara Municipal de Braga investido 30 mil euros no seu reforço.

Aficionado explica tudo

O JN percorreu a pé os 5200 metros do percurso e constatou os preparativos para a prova rainha do Campeonato Nacional de Montanha JC Group 2018, assistindo à montagem de dispositivos de segurança e colocação de sinalética neste troço da Estrada Nacional 309.

A três dias do início de mais uma Rampa Internacional da Falperra, há várias alterações, contadas esta quarta-feira ao JN, por um dos aficionados da prova, Duarte Prestes, a quem cabe uma colaboração na logística da prova, organizada pelo Clube Automóvel do Minho.

Por sua vez, um dos comissários de pista, João Silva, reiterou que a segurança do público é uma das principais preocupações da organização e daí todas as cautelas com esta prova.