Ramsey em lágrimas no adeus ao Arsenal

Aaron Ramsey está de saída do Arsenal após 11 anos ao serviço dos gunners. Este domingo, no último jogo do Arsenal em casa, esta temporada, o médio galês despediu-se dos adeptos e não conteve as lágrimas.

Já se sabia que este momento ia chegar, mas na hora da verdade é sempre mais difícil. E que o diga Aaron Ramsey. O médio galês disse adeus a 11 anos com o emblema dos gunners ao peito, este domingo, e não conteve as emoções.

Antes do apito inicial do jogo entre o Arsenal e o Brighton & Hove Albion, Ramsey recebeu guarda de honra dos companheiros de equipa e ouviu todo o estádio a cantar o seu nome. "Só há um Aaron Ramsey", gritaram os adeptos. Ao todo, foram 369 jogos, 64 golos e 62 assistências.

"Apenas quero agradecer muito o apoio dos adeptos ao longo destes anos. Houve alguns momentos maus, mas existiram muitos momentos bons e esta ligação é muito forte. Estiveram comigo sempre e viram-me a passar de um menino para um homem", disse o jogador em jeito de agradecimento.

O médio, que no próximo ano vai jogar na Juventus, foi confortado por Petr Cech, que também se despediu do clube inglês este domingo.