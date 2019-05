Ranieri sai da Roma no fim da época

Hoje às 12:08 Facebook

Treinador italiano revelou esta sexta-feira que a decisão de deixar o clube romano já está tomada

Claudio Ranieri não vai continuar a treinar a Roma na próxima temporada. Depois de ter chegado ao clube da capital italiana em março, em substituição de Di Francesco, que foi demitido na sequência da eliminação da Champions aos pés do F. C. Porto, o técnico já está de saída.

"Vim para a Roma para ajudar o clube do meu coração num momento difícil. O meu trabalho acaba no fim desta época", afirmou Ranieri, na conferência de antevisão do jogo de domingo com a Juventus.

A três jornadas do final da Série A, a Roma ocupa a sexta posição, mas apenas a três pontos da Atalanta, quarta classificada, pelo que a qualificação para a Liga dos Campeões ainda é possível. Claudio Ranieri, campeão inglês em 2016 na inesquecível campanha do Leicester, vai tentar concretizar esse objetivo, mas depois deixa o comando dos "giallorossi".