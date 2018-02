Rapaz de 15 anos morreu em jogo de futebol em Espanha

Hoje às 16:08, atualizado às 16:29 Facebook

Um futebolista de 15 anos morreu, sábado ao final do dia, durante uma partida de futebol de formação em Ontinyent, perto de Valência, revela o clube a que pertencia, o UD Alzira.

Os serviços de emergência foram alertados para o caso às 19.15 horas (18.15 em Portugal continental), mas já nada puderam fazer, para além de confirmar o óbito de Nacho Barberà, o capitão da equipa.

Até ao momento, não se conhece qualquer tipo de problemas de saúde que pudessem levar a este desfecho. A Liga espanhola e vários clubes do primeiro escalão do futebol do país vizinho já expressaram a sua dor pela morte do jovem atleta.