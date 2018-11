Raphael Guerreiro de regresso e sem limitações no treino de Portugal

Hoje às 17:00 Facebook

Twitter

O defesa Raphael Guerreiro regressou, nesta sexta-feira, aos treinos da seleção portuguesa e poderá ser opção de Fernando Santos para defrontar no sábado a Itália, em Milão, em jogo da Liga das Nações de futebol.

O jogador do Borussia Dortmund, que na quinta-feira não tinha marcado presença na Cidade do Futebol, devido a uma mialgia, participou no treino de adaptação ao relvado de San Siro e mostrou-se sem limitações, nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social.

Nesse período, Guerreiro, Kevin Rodrigues - que foi na quinta-feira chamado por Fernando Santos para prevenir a eventual indisponibilidade do lateral - e os restantes 23 jogadores convocados efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, com e sem bola.

Portugal necessita apenas um empate para se qualificar para a 'final four' da Liga das Nações, mas mesmo uma derrota em Milão poderá ser retificada três dias mais tarde, em 20 de novembro, quando receber a lanterna-vermelha e já despromovida Polónia, em Guimarães.

O encontro, do Grupo 3 da Liga das Nações A, está agendado para as 20:45 (19:45 horas de Lisboa) e terá arbitragem do holandês Danny Makkelie.