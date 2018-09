Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:13 Facebook

Raphael Silva foi, este sábado, retirado de ambulância, ainda no decorrer do Rio Ave - Boavista, depois de ter chocado com um jogador do Rio Ave. O lance ocorreu aos 81 minutos. Depois de ter sido socorrido pelas equipas médicas no relvado, o central abandonou o jogo de maca e foi transportado para uma unidade hospitalar.