Raphinha e Rafa vão a jogo no dérbi

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:54 Facebook

Twitter

O Benfica recebe, este sábado, o Sporting em jogo a contar para a terceira jornada da Liga. Raphinha, Montero e André Pinto sãos as novidades na equipa dos leões. No Benfica, Rui Vitória mantém Ferreyra e aposta em Rafa.

Para o encontro deste sábado, Rui Vitória não poderá contar com os lesionados Jonas, Ebuehi, Krovinovic e Castillo. Do lado dos leões, Bas Dost e Mathieu, também lesionados, não vão a jogo.

No histórico de confrontos entre as duas equipas no Estádio da Luz, o Benfica apresenta um domínio claro: em 84 duelos, os encarnados venceram 46 e perderam 15, registando-se ainda 23 empates. Nós últimos dez anos, a equipa das águias só não venceu em três ocasiões: empate (1-1) na época passada, assim como em 2014/15, e derrota por 3-0 em 2015/16.

Onze do Benfica: Odysseas, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Pizzi, Fejsa, Gedson, Rafa, Ferreyra e Cervi.

Onze do Sporting: Salin, Ristovski, Coates, André Pinto, Jefferson, Battaglia, Bruno Fernandes, Raphinha, Nani, Acuña e Montero.

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas e a arbitragem estará a cargo de Luís Godinho (Évora). O videoárbitro será Jorge Sousa (Porto).