Raphinha está recuperado de lesão

JN Hoje às 15:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Raphinha está perto de regressar às opções de Marcel Keizer, tendo treinado com os restantes companheiros esta quarta-feira, numa sessão de trabalho com vista ao jogo com o Aves, da 29.ª jornada do campeonato.

A reintegração do brasileiro no relvado juntamente com os restantes companheiros disponíveis foi a nota de destaque da sessão de trabalho dos leões, pelo que tudo indica que Raphinha pode entrar nas contas do treinador para a deslocação à Vila das Aves.

Autor de cinco golos em 31 jogos, Raphinha, que se havia lesionado no jogo com o Portimonense, a 3 de abril, é, assim, mais uma opção para Marcel Keizer, que decidiu chamar ao treino Diogo Sousa, guarda-redes da equipa de sub-23.

Ao contrário do atacante brasileiro, Bas Dost também subiu ao relvado mas fez apenas treino condicionado, assim como trabalho de ginásio. Quanto a Borja, Battaglia e Acuña, o trio continua aos cuidados do departamento clínico.

A atravessar uma série de cinco vitórias consecutivas, o Sporting ocupa o terceiro lugar do campeonato, com três pontos de vantagem sobre o Braga, quarto classificado, e a oito de Benfica e F. C. Porto.