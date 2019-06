Raphinha: "Na nossa cabeça está a Supertaça"

Hoje às 13:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O extremo Raphinha afirmou, esta quinta-feira, que o Sporting vai "lutar por todos os títulos" na próxima temporada e confessou que as atenções já estão viradas para a Supertaça, frente ao Benfica.

"A Taça de Portugal já é passado e na nossa cabeça está a Supertaça. Os adeptos podem esperar um Raphinha ainda melhor, mas com a mesma garra e determinação. Vamos lutar por todos os títulos que vamos disputar", afirmou Raphinha, em declarações à Sporting TV.

A Supertaça, frente ao Benfica, está agendada para 4 de agosto, no Estádio Algarve.

O extremo de 22 anos, que vai cumprir a segunda temporada no clube lisboeta, foi o primeiro de 22 jogadores a chegar, esta quinta-feira, à Academia do Sporting, em Alcochete, para o arranque dos trabalhos da pré-temporada.

O avançado argentino Luciano Vietto, que chegou aos leões proveniente do Atlético de Madrid, após empréstimo ao Fulham, e o defesa central Luís Neto, que alinhava no Zenit, já se apresentaram nos verde e brancos, segundo informou o clube no sítio oficial na Internet.

Também realizaram exames médicos Iuri Medeiros, Filipe Chaby, Ivanildo Fernandes, Matheus Pereira e Daniel Bragança, que estiveram emprestados a Légia Varsóvia, Estoril Praia, Moreirense, Nuremberga e Farense, respetivamente.

Jefferson foi autorizado a apresentar-se mais tarde, Ristovski, Bruno Fernandes e Gonzalo Plata devem iniciar os trabalhos na próxima quinta-feira, dois dias antes do regresso previsto do brasileiro Wendel, enquanto Borja, Coates, Acuña, Bruno Gaspar e Diaby ainda estão ao serviço das respetivas seleções.

Os leões, terceiros classificados da última edição do campeonato, vencedores da Taça de Portugal e da Taça da Liga, vão realizar um estágio de pré-temporada entre 6 e 14 de julho, na Suíça, onde vão defrontar o Rapperswill no dia 10 e o St. Gallen, no dia 13.

Segue-se o jogo particular frente ao Club Brugge, em 19 de julho, no recinto do clube belga, antes de defrontar os ingleses do Liverpool, campeões da Europa, em 24 de julho, no Yankee Stadium, em Nova Iorque.

Em Portugal, o Sporting tem previsto o embate com os espanhóis do Valência no dia 28 de julho, no Troféu Cinco Violinos, no Estádio José Alvalade.