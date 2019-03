Raphinha: "O jogo com o Benfica é um dos mais importantes"

Luís Antunes Hoje às 19:11 Facebook

Wendel e Raphinha visitaram, esta quarta-feira, o Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves, na Amadora, e responderam a algumas perguntas dos alunos. No final da iniciativa, o avançado dos leões considerou o jogo com o Benfica, a contar para a Taça de Portugal, como um dos "mais importantes".

Os jogadores do Sporting deram um dia diferente aos alunos do Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves, na Amadora. Wendel e Raphinha responderam às questões dos estudantes, revelando algumas curiosidades.

O médio, por exemplo, relembrou o golo mais especial que marcou de leão ao peito. O brasileiro, que confessou ter tido uma adaptação difícil a Portugal, não esquece quando fez abanar as redes da baliza do Estoril, no jogo a contar para a fase de grupos da Taça da Liga. "Quando marquei, não sabia se queria correr, abraçar o Bas Dost ou dar beijos", afirmou.

Já Raphinha, que considera Ronaldinho como o grande ídolo, recordou a felicidade de ter assinado pelo Sporting. "Não pensei duas vezes quando surgiu a hipótese. Fiquei muito feliz por estar num dos grandes de Portugal. Espero conquistar muitos títulos e marcar muitos golos para alegria dos adeptos", recordou.

No final da iniciativa, aos jornalistas, o avançado dos leões considerou que está a "atravessar uma boa fase", relembrando que o campeonato ainda não acabou.

"Ainda faltam oito jogos para acabar a Liga. O jogo com o Benfica, a contar para a Taça de Portugal, é um dos mais importantes porque nos dá a hipótese de chegar a mais uma final. E vamos fazer de tudo para a conseguir", assegurou.