Rashed Al Quemzi reforçou favoritismo com pole no GP de Portugal de F2

Duarte Benavente parte este domingo na segunda posição da grelha de partida do GP de Portugal de Motonáutica F2, prova a contar para o Mundial de F2 que decorre no rio Douro, em Baião. A final está marcada para as 15.45 horas na Albufeira da Pala.

O piloto português perdeu a pole position para Rashed Al Quemzi dos Emiratos Árabes Unidos por 66 centésimos.

"Nós fomos sempre ou únicos que estivemos mais próximos do Rashed mas ele apareceu aqui muito forte, com um barco diferente, novo, que ainda não tinha utilizado este ano. Temos de lhe dar os parabéns. Vamos continuar da dar tudo", disse Duarte Benavente no final da classificação.

O lituano Edgaras Riabko foi o 3.º mais rápido.

Neste sábado, o primeiro dia de competição ficou marcado por dois despistes primeiro foi Sander Sarlin da Estónia a capotar depois de tocar num adversário e depois foi a vez do e o espanhol Héctor Sans Lopez levantar voo destruindo a embarcação. Os despistes, sempre aguardados pelo público pela espetacularidade, não provocaram danos de maior. Ainda assim, "por questões de precaução", o piloto estónio foi conduzido ao Hospital de Penafiel, "mas sem problemas de maior", no dizer da organização. Já o espanhol saiu ileso.

Dos 31 pilotos em competição, apenas 15 tiveram entrada direta na final. Os restantes poderão ser repescados, até ao máximo de 5, numa prova específica que vai decorrer às 12.15h este domingo.