Raúl Alarcón falha Volta a Portugal

Hoje às 17:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O ciclista espanhol Raúl Alarcón, da W52/F. C. Porto, vencedor em 2017 e 2018, não vai estar presente na 81.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, que arranca nesta quarta-feira, devido a não ter recuperado das lesões sofridas no Grande Prémio Abimota.

O corredor, de 33 anos, tentou acelerar a recuperação para poder defender o título na principal prova velocipédica do país, mas as mazelas são mais extensas do que inicialmente tinha sido avançado. Para além da fratura na clavícula, Raúl Alarcón sofreu também lesões nas costelas e na tíbia.

No lugar do bicampeão entrará Gustavo Veloso, vencedor da Volta a Portugal em 2014 e 2015.

A prova começa nesta quarta-feira com um prólogo em Viseu e termina dia 11 de agosto, no Porto.