Raúl Alárcon vence terceira etapa e conquista camisola amarela

Sertã - Oliveira do Hospital, 04/08/2018 - 3ª Etapa da 80ª Volta a Portugal em Bicicleta entre Sertã e Oliveira do Hospital com 177,8 km. Raul Alarcon vence a Etapa (Tony Dias/Global Imagens)

Foto: Tony Dias/Global Imagens

04 Agosto 2018