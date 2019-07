Raúl González, lenda do Real Madrid, investigado por crime financeiro

Hoje às 16:50 Facebook

O ex-jogador espanhol e lenda do Real Madrid pode vir a ser julgado devido a uma dívida de sete milhões de euros.

Raúl González, um dos nomes maiores do futebol espanhol e do Real Madrid, pode estar em vias de se sentar no banco dos réus devido a crimes financeiros que datam ao ano de 2008.

De acordo com notícia do "El Mundo", o agora treinador é investigado por "delitos de insolvência, apropriação indevida e crime corporativo", na sequência de factos ocorridos há mais de dez anos.

Na altura, lê-se na notícia, Raúl González fechou uma das suas empresas para evitar pagar uma dívida de mais de sete milhões de euros. Os juízes negaram a intenção de arquivar o processo e o caso continua em aberto.