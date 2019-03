Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:00 Facebook

Raul Silva, central do Braga, tinha sido castigado com dois jogos de suspensão após uma alegada agressão a Acuña, durante o último encontro com o Sporting, em Alvalade, que os leões venceram por 3-0.

Uma alegada agressão de Raul Silva a Acuña, no encontro frente ao Sporting em Alvalade, e que não suscitou qualquer castigo por parte da arbitragem, levou o clube de Alvalade a avançar com um requerimento de auto de flagrante delito junto da Comissão de Instrutores da Liga.

O central dos minhotos acabou mesmo por ser punido com dois jogos de suspensão e uma multa de 765 euros mas, após o Braga recorrer da decisão, o Conselho de Disciplina da FPF revogou a decisão.

Recorde o lance: