Raúl Silva operado ao joelho esquerdo

O defesa brasileiro lesionou-se na partida com o V. Setúbal e só regressa aos relvados na próxima época.

Raúl Silva, defesa central do Sporting de Braga, foi esta quarta-feira operado ao joelho esquerdo, depois de ter feito uma rotura do ligamento cruzado anterior na partida com o Vitória de Setúbal, a 16 de março.

O jogador brasileiro terá agora um longo processo de recuperação pela frente, tendo o regresso marcado aos relvados apenas na próxima época.

Esta época, o defesa, de 29 anos, realizou 29 jogos e apontou um golo.