Raúl Alarcón recebe Dragão de Ouro de Atleta do Ano do F. C. Porto

O ciclista espanhol Raúl Alarcón, vencedor da Volta a Portugal pela W52-FC Porto, vai receber o Dragão de Ouro de atleta do ano, anunciou esta sexta-feira o F. C. Porto, enquanto o argelino Yacine Brahimi é o futebolista do ano.

Na lista de premiados da época desportiva 2016/17, hoje divulgada pelos 'dragões', destaca-se o nome do ciclista espanhol, que além da Volta conquistou também a Volta às Astúrias e ficou em segundo lugar na Volta a Madrid.

O lateral Diogo Dalot vai receber o prémio de jovem atleta do ano, enquanto Galeno, da equipa B dos 'azuis e brancos', é a revelação do ano.

O treinador do ano é Guillem Cabestany, que liderou a equipa de hóquei em patins a três títulos nacionais na temporada transata, enquanto Hélder Nunes é escolhido na categoria de atletas de alta competição.

O prémio de dirigente do ano tem dois nomeados, Eurico Pinto e Alípio Jorge, com o diretor de informação, Francisco J. Marques, como funcionário do ano e Américo, antigo guarda-redes nas décadas de 1950 e 1960, homenageado (recordação), à semelhança do massagista José Mário (carreira).

O bilharista espanhol Daniel Sánchez venceu o prémio de amador do ano, que já tinha ganho em 1999/00, enquanto Artur Santos Silva é o sócio do ano, com as casas do clube de Póvoa do Lanhoso e Bruxelas premiadas.

Os prémios vão ser entregues a 25 de outubro, numa cerimónia marcada para as 20:30 no Dragão Caixa.