Reações ao título que é "um grande marco" para o futsal português

Portugal sagrou-se campeão europeu de futsal pela primeira vez ao vencer a Espanha na final, já no prolongamento, este sábado, na Eslovénia.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) assinalou o "grande marco na história" do futsal português, com a conquista do título de campeão da Europa, frente à Espanha, por 3-2, após prolongamento.

"Parabéns aos novos Campeões da Europa! A LPFP saúda a seleção nacional de futsal pela vitória no Campeonato da Europa, ao bater a equipa da Espanha na final. Mais um grande marco na história da modalidade e do desporto nacional", lê-se no comunicado publicado no sítio oficial do organismo na Internet.

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou a equipa portuguesa pela conquista do título de campeão europeu de futsal, sublinhando que é um triunfo merecido. "Portugal é Campeão Europeu de Futsal! Parabéns", escreveu António Costa no Twitter.

No "tweet", publicado minutos depois do final do jogo contra a Espanha, António Costa acrescentou ainda: "Merecem este título. Viva Portugal!".

"Trabalho, talento e muita magia levaram a equipa nacional a um percurso brilhante que culminou hoje nesta vitória que tanto orgulha os portugueses. Esta conquista junta-se a tantas outras que o desporto nacional tem alcançado, provando a elevada qualidade dos nossos atletas, treinadores, clubes e seleções nacionais", lê-se numa nota conjunta do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, enviada à agência Lusa.