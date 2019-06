Real contrata filho de Reyes e menor fica à responsabilidade de Florentino

JN Hoje às 16:10 Facebook

O Real Madrid contratou José Antonio Reyes López para a próxima época. O menino de 11 anos, filho de Reyes, jogava nos escalões de formação do Leganés e ficará à responsabilidade de Florentino Perez, presidente dos merengues.

José Antonio Reyes López, e filho de Reyes, ex-jogador do Benfica que faleceu no sábado, vítima de um acidente de viação, foi contratado pelo Real Madrid para a próxima época. A garantia é dada pelo jornal "Sport", que afirma que o acordo já estava feiro ainda antes do falecimento do espanhol. O menino, de 11 anos, jogava nos escalões de formação do Leganés.

Com a vida de José para o Real Madrid, será Florentino Perez, presidente do Real Madrid, a assumir a responsabilidade pelo menor. Cristóbal Soria, um dos comentadores do programa espanhol "El Chiringuito de Jugones", afirmou que Florentino " ia cuidar do filho de Reyes até este atingir a maioridade".