Real de Lopetegui perde primeiro jogo oficial sem Ronaldo

O Real Madrid perdeu (4-2), esta quarta-feira, a Supertaça Europeia frente ao Atlético de Madrid. Os colchoneros carimbaram a vitória no prolongamento. Diego Costa bisou no encontro.

Não começou bem a vida do Real Madrid sem Cristiano Ronaldo. No primeiro jogo de Lopetegui como treinador dos merengues, foi Simeone, que assistiu ao jogo na bancada por estar a cumprir castigo, o primeiro a sorrir, já que o Atlético de Madrid chegou à vantagem em menos de um minuto. Diego Costa, com um golaço histórico, abriu o marcador. O espanhol ganhou a frente a Varane e atirou em força para bater Navas, com ângulo apertado.

O Real Madrid reagiu e, aos 27 minutos, chegou ao empate. Benzema aproveitou um bom cruzamento de Bale e, de cabeça, fez o 1-1 para os merengues. Pouco depois, Asensio ficou muito próximo da reviravolta, após uma boa jogada individual, mas o remate saiu ao lado. Não marcou o camisola 20, marcou Sergio Ramos, aos 63 minutos. O árbitro assinou uma grande penalidade a favor do Real após mão de Juanfran e, na conversão do castigo máximo, o central não falhou e fez a reviravolta no marcador.

Ao minuto 79, outra vez Diego Costa. Após uma jogada construída na direita entre Juanfran e Correa, o argentino, em esforço, foi à linha de fundo, já na área, cruzar para o desvio certeiro de Diego Costa, que bisou no encontro e empatou o resultado, obrigando o jogo a ir a prolongamento.

Ao minuto 98, outro golaço dos colchoneros: Thomas Partey insistiu pela esquerda depois de um roubo de bola a Varane e cruzou para a área, onde Saúl rematou de primeira, em vólei e não deu hipóteses a Keylor Navas. O Atlético de Madrid estava, pela segunda vez, na frente do marcador e acabou por aumentar a vantagem pouco depois. Diego Costa arrastou os defesas pela esquerda e deixou em Vitolo, que abriu à direita para Koke rematar colocado, fora do alcance de Navas.

Os colchoneros acabaram por fazer a festa em Tallin e conquistaram e somaram ao palmarés a terceira Supertaça Europeia.