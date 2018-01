Real Madrid afastado da Taça do Rei pelo Leganés

Ontem às 23:23 Facebook

O Real Madrid, sem Cristiano Ronaldo, foi eliminado na segunda mão dos quartos de final da Taça do Rei em futebol, ao perder no Santiago Bernabéu com o Leganés por 2-1, agudizando a crise que atravessa.

Zinedine Zidane decidiu dar descanso a Cristiano Ronaldo e a Gareth Bale, quiçá pelo facto de a sua equipa ter vencido na primeira mão por 1-0, mas o Leganés entrou decidido a vencer e, aos 31 minutos, abriu o marcador por Javier Eraso.

Um erro defensivo fatal da defesa madridista, fruto de um desentendimento entre o lateral direito marroquino Hakim Achraf e o central Nacho, deixou a bola fugir para Eraso, que ainda longe da baliza aplicou um remate sensacional que resultou num golo de levantar o estádio.

Na segunda parte, o Real Madrid voltou a estar em vantagem na eliminatória logo aos 47 minutos, quando o francês Karim Benzema "picou" a bola por cima do guarda-redes do Leganés, já de ângulo apertado, após desmarcação a passe de Lucas Vázquez.

No entanto, o Leganés não acusou o golpe e reagiu de imediato procurando chegar ao golo que lhe daria a passagem da eliminatória, e oito minutos volvidos o médio brasileiro Gabriel recolocou a equipa em vantagem com um golpe de cabeça após a execução de um pontapé de canto, com responsabilidades, mais uma vez, da defesa madridista.

A verdade é que o Leganés nunca chegou a estar sob grande pressão do Real Madrid, que se mostrou uma equipa descrente, e conseguiu segurar a vantagem até ao fim, garantindo uma vaga nas meias-finais da Taça do Rei.

O Leganés junta-se assim ao Sevilha, que eliminou na terça-feira o Atlético Madrid, e ao Valência, que deixou esta quarta-feira pelo caminho o Alavés, nos penáltis, faltando uma vaga nas meias-finais, que será ocupada por Espanyol ou FC Barcelona, que se defrontam na quinta-feira, em jogo da segunda mão.