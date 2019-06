Real Madrid confirma contratação de Hazard

Hoje às 22:29 Facebook

Eden Hazard, que representou os ingleses do Chelsea nas últimas sete temporadas, assinou contrato com o Real Madrid até 2024, anunciou, esta sexta-feira, o clube espanhol na sua página oficial na internet.

Em comunicado, os 'merengues' revelam ter chegado a acordo com o Chelsea para a transferência do avançado, de 28 anos, embora sem adiantarem os valores envolvidos na operação, que, segundo a imprensa espanhola, devem superar os 100 milhões de euros.

Hazard assinou contrato por cinco temporadas com o Real Madrid e será apresentado na próxima quinta-feira, dia 13 de junho, no Estádio Santiago Bernabéu, após ser submetido a exames médicos.

O internacional belga está ao serviço da seleção, que vai defrontar o Cazaquistão, no sábado, e a Escócia, no dia 11, para o grupo I de qualificação para o Euro2020.

Após ter dado nas vistas nos franceses do Lille, Hazard transferiu-se para o Chelsea, em 2012, por 35 milhões de euros. Ao longo das sete épocas em que vestiu a camisola dos 'blues', o belga disputou 292 jogos e marcou 110 golos.

Pelo Chelsea, Hazard conquistou duas loigas inglesas, uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga inglesa e duas ligas Europa, a última das quais há pouco mais de uma semana, numa final diante do Arsenal, em que contribuiu com dois golos para o triunfo dos 'blues' (4-1).

Além de ter ajudado a Bélgica a conquistar o terceiro lugar no último Mundial, no qual foi eleito o segundo melhor jogador da prova, Eden Hazard conta ainda com duas presenças no 'onze' ideal da UEFA, em 2017 e 2018.