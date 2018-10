Real Madrid de Lopetegui perde em casa e já leva cinco jogos sem ganhar

Tiago Rodrigues Hoje às 13:58 Facebook

O Real Madrid voltou a perder, este sábado, no estádio Santiago Barnabéu, com o Levante por 1-2. Com a crise de resultados no clube madrileno - quinto classificado à nona jornada da liga espanhola, com três derrotas - o treinador Julen Lopetegui começa a perder a confiança dos adeptos.

Depois das derrotas em casa do Sevilha (3-0), no fim de setembro, e do Alavés (1-0), há duas semanas, o Real Madrid volta a perder, agora em casa, e já tem três derrotas na liga espanhola. Os "blancos" estiveram a perder por 2-0, com golos de Morales, aos 6', e Roger Martí, aos 13', até aos 72 minutos da partida, altura em que Marcelo reduziu a desvantagem.

O Real Madrid já leva cinco jogos sem ganhar, contando com o empate com o Atlético de Madrid (0-0) e a derrota na Liga dos Campeões com o CSKA Moscovo (1-0), na Rússia.

Pior série sem marcar golos na história do clube

O Real Madrid registou este sábado um recorde negativo em toda a história do clube, ao estar 481 minutos sem marcar um golo, o que supera a marca de 464 minutos que perdurava desde a temporada 1984/85.

O golo do brasileiro Marcelo, aos 72 minutos do jogo diante do Levante, da nona jornada do campeonato, colocou fim a uma série que teve início em 22 de setembro, no qual o espanhol Marco Asensio marcou o único golo na vitória por 1-0 diante do Espanyol, aos 41.

No total, foram oito horas e um minuto sem que os "merengues" marcassem, nos jogos frente a Sevilha (3-0), Atlético de Madrid (0-0), CSKA Moscovo (1-0) e Alavés (1-0), juntando-se os primeiros 72 minutos do jogo deste sábado com o Levante.

A equipa de Lopetegui, que já treinou o F. C. Porto, ocupa o quinto lugar, com 14 pontos, menos três do que o Alavés, que lidera provisoriamente.

O Levante, que subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com 13 pontos, conseguiu o segundo triunfo no Santiago Bernabéu, depois da vitória alcançada em 2007.

No próximo domingo, o Real Madrid visita o Barcelona, em jogo da 10.ª jornada do campeonato.