Real Madrid empata em Villarreal com Bale a evitar males maiores

O Real Madrid empatou este domingo em casa do Villarreal (2-2), tendo recuperado por duas vezes de desvantagem graças aos golos de Gareth Bale, o último perto do final da partida a contar para a liga espanhola.

O avançado espanhol Gerard Moreno inaugurou o marcador para o submarino amarelo à passagem dos 12 minutos, mas, já em cima do intervalo, aos 45+1, o galês Bale empatou o encontro.

Na segunda parte, o médio espanhol Moi Gomez voltou a colocar a formação caseira em vantagem, até que Gareth Bale - que foi expulso já nos descontos depois de ver dois amarelos - voltou a fazer o gosto ao pé aos 86 minutos, permitindo aos merengues levar um ponto na mala no regresso a Madrid. Foi o segundo empate consecutivo dos homens orientados por Zidane, que seguem agora com cinco pontos na quinta posição da La Liga, que é liderada pelo Atlético Madrid (nove pontos).

A equipa de João Félix, que se estreou a marcar no campeonato espanhol, venceu em casa o Eibar por 3-2, depois de ter estado em desvantagem de dois golos.

Nos outros dois jogos deste domingo, o Valência recebeu e venceu o Maiorca por 2-0, com um bis de Daniel Parejo, ambos de penálti, partida na qual o internacional português Gonçalo Guedes alinhou durante os 90 minutos, e o Granada foi à Catalunha bater o Espanyol por 3-0, com golos de António Puertas, Carlos Fernandez e do médio nigeriano Ramón Azeez.