Real Madrid entra a vencer e Valência cede empate aos 90+11 minutos

O Real Madrid venceu este sábado por 3-1 o Celta, na primeira jornada da Liga espanhola, enquanto o Valência cedeu o golo do empate caseiro 1-1 com a Real Sociedad, aos 90+11 minutos.

Na visita a Vigo, os merengues inauguraram o marcador aos 12 minutos, por intermédio do internacional francês Karim Benzema, sendo que no arranque da segunda parte Luka Modric foi expulso com um cartão vermelho direto, aos 56, por uma falta sobre Denis Suárez.

Mesmo com 10 elementos, o Real Madrid não só segurou a vantagem, como ainda a ampliou com dois excelentes golos: primeiro, pelo alemão Toni Kroos, num pontapé de fora da área, aos 61 minutos, e depois através de Lucas Vázquez, a concluir uma jogada de envolvimento coletivo, aos 80.

Em tempo de compensação, Iker Losada reduziu para o Celta, aos 90+1 minutos.

Já o Valência, com o internacional português Gonçalo Guedes no onze titular, teve tudo para arrancar o campeonato com um triunfo sobre a Real Sociedad, mas acabou por perder dois pontos nos últimos segundos do encontro disputado no Mestalla.

Kevin Gameiro adiantou o conjunto che, aos 58 minutos, e teve a possibilidade de 'bisar' e selar a vitória, aos 90+5, mas falhou uma grande penalidade.

O golpe de teatro surgiu quando Francis Coquelin colocou a mão à bola dentro da área e permitiu que Mikel Oyarzabal empatasse o jogo de grande penalidade, aos 90+11 minutos.

Na véspera, o bicampeão Barcelona estreou-se na Liga espanhola com uma derrota em Bilbau (1-0), no jogo que marcou o arranque da edição 2019/20 da prova.