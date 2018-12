Real Madrid goleado em casa pelo CSKA Moscovo no fecho da fase de grupos

Hoje às 19:55 Facebook

O Real Madrid, já apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, perdeu, nesta quarta-feira, em casa, por 3-0, frente aos russos do CSKA Moscovo, em jogo da sexta e última jornada da fase de grupos da prova. A derrota impediu, contudo, a equipa merengue de terminar a primeira fase só com vitórias.

Num jogo arbitrado pelo português Artur Soares Dias, Chalov (37), Shchennikov (43) e Sigurdsson (73) apontaram os tentos dos russos no Santiago Bernabéu. Contudo, o triunfo de nada valeu à equipa moscovita, dado que acabou na mesma na quarta posição do Grupo G, que dita o afastamento total das competições europeias. Isto dado que, no outro desafio do agrupamento, o Viktoria Plzen recebeu e venceu a Roma, por 2-1, garantindo, deste modo, a terceira posição, isto num grupo em que seguem para os oitavos de final Real Madrid e Roma, que já estavam qualificados.