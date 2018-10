Real Madrid goleado pelo Barcelona no primeiro clássico sem Ronaldo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:06 Facebook

O Barcelona goleou (5-1), este domingo, o Real Madrid em jogo a contar para a 10.ª jornada da liga espanhola, em Camp Nou. Suárez, com um hat-trick, esteve em destaque.

Pela primeira vez em onze anos, catalães e merengues defrontaram-se sem as grandes estrelas da companhia: Messi e Cristiano Ronaldo. Se o argentino não pôde dar o contributo devido a uma lesão, o português, atualmente na Juventus, brilha na equipa italiana e vê os antigos companheiros, orientados por Lopetegui, num cenário cada vez mais complicado.

O treinador espanhol, muito contestado no país vizinho, conseguiu uma vitória na Liga dos Campeões mas, este domingo, deu um autêntico pesadelo aos adeptos dos blancos, em Camp Nou, ao ser goleado (5-1) pelo grande rival.

Coutinho, aos 11 minutos, começou a desenhar uma tarde negra. Jordi Alba preparou a jogada, cruzou para Phillippe Coutinho, que em frente à baliza do Real Madrid bateu Courtois com um remate rasteiro para o canto direito. Pouco depois, ao minuto 30, o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor dos catalães e, na hora do remate, Suaréz não tremeu e aumentou a vantagem.

Já na segunda parte, ao minuto 50, Marcelo diminuiu a desvantagem para o Real Madrid. O defesa aproveitou uma bola perdida na área e bateu o guarda-redes do Barcelona. O golo ainda deu esperança aos madrilenos mas a tarde seria de Suárez. Sergi Roberto fez um passe preciso para o uruguaio, que cabeceou para o 3-1 para a equipa da casa.

E, aos 83 minutos, o hat-trick: após uma perda de bola de Sergio Ramos, Sergi Roberto recuperou e assistiu Suárez, que picou a bola para o fundo da baliza do Real Madrid. Vidal, perto do fim, ainda teve tempo de fechar o resultado para 5-1.

Fica agora a dúvida se Lopetegui, que disse esperar continuar a respirar depois do clássico, continuará a fazê-lo na capital espanhola.