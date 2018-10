Real Madrid goleia Melilla na estreia de Solari

Ontem às 23:33 Facebook

O Real Madrid venceu esta quarta-feira em casa do Melilla por 4-0, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Taça de Espanha de futebol, no primeiro jogo depois da saída de Julen Lopetegui.

No primeiro 'onze' escalado pelo técnico interino, o argentino Santiago Solari, ex-jogador dos 'merengues' e até então treinador da equipa B, o brasileiro Vinícius Jr. surgia na frente ao lado de Benzema e Lucas Vázquez.

Depois do despedimento do antigo treinador do FC Porto, após a goleada inflingida pelo rival FC Barcelona (5-1) no fim de semana, Solari apostou num 'onze' com vários jogadores da equipa principal, como o 'capitão' Sergio Ramos, e vários jovens valores.

Aos 28 minutos, o francês Benzema fez o primeiro, a passe de Odriozola, enquanto Marco Asensio fez o segundo aos 45+1, a passe do jovem Vinícius.

No segundo tempo, Odriozola fez o 3-0 aos 78, numa jogada de insistência que voltou a ter no avançado brasileiro o principal instigador, antes de Odriozola assistir Cristo Gonzalez para o 4-0 final, no segundo minuto de descontos, numa estreia de 'sonho' para o jovem avançado.

Barcelona "sofre" mas vence

O campeão espanhol Barcelona teve de "sofrer" para vencer no reduto do Cultural Leonesa, numa partida em que o português Nelson Semedo atuou os 90 minutos, com o defesa francês Lenglet a resolver aos 90+1, depois de um cruzamento de livre direto do compatriota Ousmane Dembelé.

Antes, o Valladolid venceu em casa do Mallorca por 2-1, levando vantagem para a segunda mão, enquanto o Getafe, com Antunes a não sair do banco, a conseguir igual resultado na visita ao Córdoba.

Alavés e Girona empataram a duas bolas, sendo que o encontro entre o Athletic de Bilbau e o Huesca foi adiado para 28 de novembro, uma vez que o relvado do Estádio San Mamés foi danificado pela realização no recinto dos Prémios MTV.