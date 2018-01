JN Hoje às 18:39, atualizado às 19:05 Facebook

O Real Madrid divulgou, esta segunda-feira, um vídeo no qual se vê como ficou a cara de Cristiano Ronaldo depois do choque no jogo frente ao Deportivo que os merengues venceram (7-1).

A seis minutos do encontro, quando o avançado merengue bisou e aumentou a vantagem do Real Madrid para 6-1, o internacional português levou um pontapé na cabeça e ficou a sangrar, necessitando de receber assistência médica. CR7 foi suturado com "dois ou três pontos".