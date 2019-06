Real Madrid oficializa estrela emergente do Japão

JN Hoje às 13:32 Facebook

A manhã desta sexta-feira ficou marcada pela contratação de Takefusa Kubo por parte do Real Madrid. Escreve-se que os merengues garantiram o concurso de uma estrela emergente, à qual chamam "Messi do Japão". Em Portugal, o Tondela oficializou a chegada do novo treinador: Natxo González.

F. C. Porto: Zé Luís (Spartak Moscovo), Cristian Pavón (Boca Juniors), Róger Guedes (Shandong Luneng), assim como Gianluigi Buffon (sem clube) são nomes que continuam a ser apontados aos dragões como alvos interessantes para reforçar a equipa de Sérgio Conceição.

Benfica: Keylor Navas (Real Madrid) continua a ser apontado à baliza das águias, apesar do esforço financeiro que será preciso fazer para garantir a contratação do guarda-redes costa-riquenho. Para a frente, Raúl de Tomás (Real Madrid) é o alvo a atacar.

Sporting: Pouco utilizado por Marcel Keizer, Francisco Geraldes está a caminho do AEK, orientado por Miguel Cardoso. Também de saída pode estar Jovane Cabral, que tem o Fulham interessado na sua contratação. Em Inglaterra continua a circular o nome de Bruno Fernandes, com o Tottenham e Manchester United como principais interessados. Em sentido contrário, Eduardo, que na época passada representou o Belenenses SAD, deve chegar em breve a Alvalade.

Tondela: O clube beirão confirmou que Natxo González é o sucessor de Pepa no comando técnico. É a primeira experiência do treinador espanhol fora do país de origem, no qual na época passada orientou o Deportivo da Corunha, na segunda divisão.

Real Madrid: Takefusa Kubo, jogador de apenas 18 anos, foi oficializado como reforço dos merengues. Apesar da idade, o ex-futebolista do F. C. Tokyo já é internacional pela seleção principal do Japão. É considerado o "Messi japonês" e para já vai jogar no Castilla, equipa B do Real Madrid.

Barcelona: O guarda-redes holandês Cillessen, que chegou a ser associado ao Benfica, deverá rumar ao futebol inglês. O West Ham é o clube que mais interesse tem na contratação do guardião, embora também o Everton e o Manchester United o tenham referenciado.

Atlético Madrid: Apesar de já ter sido dado como praticamente certo no Barcelona, a verdade é que Antoine Griezmann não tem nada assinado com os campeões espanhóis. Quem o garante é o jornal catalão Sport.

West Ham: O hammers oficializaram a contratação de Pablo Fornals. Pelo médio de 23 anos, que assinou um contrato válido por cinco épocas, o West Ham pagou ao Villarreal 27 milhões de euros.

Manchester United: Romelu Lukaku pode estar a um passo de deixar Old Trafford para rumar ao futebol italiano. O Inter de Milão é o principal interessado no avançado belga.

Everton: André Gomes está muito perto de se juntar ao Everton, de Marco Silva, a título definitivo. O internacional português representou os toffees por empréstimo na última época e o acordo entre o clube inglês e o Barcelona está prestes a ser alcançado. Os catalães estão a pedir 30 milhões de euros pelo médio que contrataram ao Valencia.

Juventus: O clube de Turim está interessado na contratação de Manolas, defesa da Roma, orientada por Paulo Fonseca. Para convencer os romanos, o campeão italiano está disposto a utilizar Gonzalo Higuaín como moeda de troca. Para o meio-campo, a Juventus pensa em Rabiot, atualmente ao serviço do PSG.

PSG: O L'Èquipe dá como certa a saída de Antero Henrique do PSG, onde desempenha o cargo de diretor desportivo. O anúncio deve ser feito esta sexta-feira e o brasileiro Leonardo é o senhor que se segue na função.