O Real Madrid oficializou a demissão de Julen Lopetegui nesta segunda-feira. O treinador espanhol, que somou uma série de maus resultados, não resistiu à goleada sofrida este domingo, 5-1, frente ao Barcelona. Santiago Solari assume o comando técnico já esta terça-feira.

Julen Lopetegui, que treinou o F. C. Porto entre 2014 e 2016, será substituído interinamente pelo argentino Santiago Solari, treinador da equipa B, no comando técnico do Real Madrid.