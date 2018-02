Real Madrid perde na visita ao Espanyol e pode cair para quarto

JN Ontem às 22:38 Facebook

O Real Madrid, novamente sem Cristiano Ronaldo, perdeu esta terça-feira por 1-0 na visita ao Espanyol de Barcelona, ao sofrer o golo no último lance da partida, na abertura da 26.ª jornada da liga espanhola.

Aos 90+3, Gerard Moreno, sem marcação na área, respondeu de primeira a cruzamento de Sérgio Garcia na direita, com o facilitismo da defesa merengue a custar o desaire, após cinco triunfos consecutivos, quatro no campeonato.

Com o português a gozar uns dias de descanso, os merengues, com equipa muito remodelada, acabaram derrotados por um rival que estava sem vencer há sete jogos, subindo assim provisoriamente ao 12.º, com os mesmos 31 pontos do Athletic Bilbau.

O treinador Zinedine Zidane deixou vários titulares de fora, privilegiando a condição física dos seus atletas para a Liga dos Campeões, sendo que de hoje a uma semana visita o Paris Saint-Germain nos oitavos de final, defendendo uma vantagem de 3-1, com dois golos de Cristiano Ronaldo.

Com o desaire, o Real Madrid fica com os mesmos 51 pontos, apenas mais dois do que o Valência de Gonçalo Guedes, que, na quarta-feira, visita o Athletic Bilbau: o F. C. Barcelona lidera com 65 pontos, mais sete do que o Atlético de Madrid.

Esta noite, aos 31 minutos, Gerard Moreno já tinha marcado golo, mas o árbitro anulou-o, por suposto fora de jogo, quando Llorente o deixava em linha: em Espanha, o videoárbitro só será aplicado na próxima época.

Volvidos 10 minutos, Gareth Bale rematou e Victor Sánchez, à queima-roupa, a cair no relvado, travou a bola com o braço, mas o árbitro mandou seguir.

Ainda hoje, o Girona recebe o Celta de Vigo, enquanto o Barcelona visita na quinta-feira o Las Palmas e o Atlético de Madrid recebe na quarta-feira o Leganés.