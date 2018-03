Real Madrid regressa aos triunfos com bis de Cristiano Ronaldo

Ontem às 22:14 Facebook

Twitter

O português Cristiano Ronaldo marcou este sábado dois golos no triunfo do Real Madrid sobre o Getafe, por 3-1, em jogo da 27.ª jornada da liga espanhola, com os merengues a segurarem o terceiro lugar.

Já depois de o galês Gareth Bale (24) ter inaugurado o marcador, Cristiano Ronaldo aumentou a vantagem aos 45 e bisou aos 78, quando o Getafe jogava em desvantagem numérica e já tinha reduzido por Francisco Portillo (65), na marcação de uma grande penalidade.

Com mais um jogo disputado, o Real Madrid garantiu a manutenção do terceiro lugar na Liga espanhola, com quatro pontos de avanço sobre o Valência, mas a 12 pontos do líder Barcelona e a sete do Atlético Madrid, que se defrontam no domingo.

A surpreender continua o Girona, que hoje foi vencer a casa do Villarreal, por 2-0, com golos de Stuani (16) e Lozano (80).

O conjunto catalão subiu ao sétimo lugar, a um ponto do Villarreal, que ocupa o sexto posto, último de acesso às competições europeias.

Quem aproveitou a derrota do 'submarino amarelo' foi o Sevilha, que venceu em casa o Athletic Bilbau, por 2-0, e aumentou a vantagem para quatro pontos sobre o Villarreal.

Ultrapassado pelo Girona foi o Eibar, que foi empatar a casa do Deportivo da Corunha (1-1), penúltimo classificado e que já não vence há 12 encontros.

Também sem triunfos há 12 encontros, o lanterna-vermelha somou a sexta derrota consecutiva, ao perder em casa do Leganés (12.º), por 2-0.