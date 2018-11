Real Madrid regressa aos triunfos no campeonato

JN Hoje às 18:30 Facebook

Twitter

O Real Madrid regressou, este sábado, às vitórias na Liga espanhola, depois de três derrotas consecutivas e cinco encontros sem ganhar, ao vencer em casa o Valladolid, por 2-0.

Sob o comando do interino Santiago Solari, os "merengues'" só chegaram ao triunfo com dois golos na parte final, o primeiro de Kiko, na própria baliza, aos 83 minutos, e o segundo de Sergio Ramos, de grande penalidade, aos 88.

A formação madrilena, que na última ronda foi goleada por 5-1 no reduto do F. C. Barcelona, resultado que "vitimou" Julen Lopetegui, saltou, provisoriamente, para o sexto lugar, com 17 pontos.

Três pontos acima, no segundo lugar, está o Atlético de Madrid, que no primeiro encontro no campeonato com o ex-leão Gelson Martins no onze (saiu aos 88 minutos), não conseguiu melhor do que um empate a um golo no reduto do Leganés.

O francês Antoine Griezmann adiantou os "colchoneros", aos 69 minutos, na transformação perfeita de um livre direto, mas, aos 82, o argentino Guido Carrillo restabeleceu a igualdade.

Com este resultado, o Atlético de Madrid perdeu a possibilidade de se isolar, provisoriamente, na liderança, onde continua, assim, o Barcelona, que joga ainda este sábado, na casa do Rayo Vallecano.