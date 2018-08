Real Madrid sem palavras no aplauso da Juventus à "bicicleta" de Cristiano Ronaldo

Hoje às 14:59 Facebook

A beleza da bicicleta de Ronaldo, em Turim, foi festejada por adeptos do Real Madrid e da equipa vítima daquele voo invertido sob a bola, a Juventus. O golo, apontado na primeira mão das meias-finais da edição 2017/18 da Liga dos Campeões, foi eleito pelos internautas como o melhor das competições da UEFA.

"O aplauso continua", escreveu a Juventus, no Twitter. É "velha senhora", mas não é cega e está fina da cabeça. Na mensagem de parabéns a Cristiano Ronaldo, a equipa de Turim recorda as imagens dos adeptos da Juventus, de pé, as vítimas do golo, à chuva, rendidos, a aplaudir o adversário que praticamente atirou os transalpinos para fora da "Champions" em 2018.

Cristiano Ronaldo ergueu as mãos, pediu perdão, rendido à homenagem dos adeptos rivais; bateu no peito, como quem diz, "estão no meu coração". Viria a expiar o pecado ao mudar-se para Turim no início desta temporada, comprovando que havia nascido um amor correspondido naquele esplendor a voar sobre o relvado.

Ronaldo já admitiu publicamente que o aplauso dos adeptos da Juventus nesse jogo foram determinantes na opção de escolher Turim quando decidiu "marchar-se" de Madrid. Encantado pelas palmas, foi mais fácil à "velha senhora" ficar com os dotes do internacional português.

Agora que o Mundo da bola confirmou, com quase 200 mil votos (contra pouco mais de 35 mil do segundo classificado), a bicicleta de Ronaldo como o melhor golo da época passada nas competições da UEFA, aquele remate, aplaudido como se fosse de todos os que estavam no estádio, era afinal, como agora se prova, um pouco da Juventus. Um pouco de todos os que gostam de futebol. E um bocadinho menos do Real.

De Madrid, também pelo Twitter, sobram muitos carateres. Apenas o vídeo do golo, entre repetições, sem adeptos rivais a aplaudir e uma legenda factual: "Golo da época 2017/18 da UEFA".