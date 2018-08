Real Madrid sem Ronaldo derrotado em Sevilha

09 Maio 2018 às 23:33 Facebook

O Real Madrid sofreu, esta quarta-feira, a terceira derrota fora de casa na atual temporada da liga espanhola de futebol, ao cair frente ao Sevilha por 3-2, em jogo em atraso da 34.ª jornada da Liga espanhola.

Sem Cristiano Ronaldo, que ficou lesionado depois do jogo frente ao Barça, e muitos dos habituais titulares em campo, a equipa comandada por Zinedine Zidane chegou já ao intervalo a perder por 2-0, golos do francês Wissam Ben Yedder, aos 26 minutos, e do mexicano ex-F. C. Porto Miguel Layun, aos 45.

Na segunda parte, o defesa do Real Madrid Sergio Ramos esteve em evidência no bom e no menos bom, ao falhar uma grande penalidade (58) e ao marcar na própria baliza o terceiro golo sevilhano (84), redimindo-se um pouco já na fase final, quando converteu um castigo máximo, estabelecendo o 3-2 final, já depois de Borja Mayoral ter anotado o primeiro golo do Real.

Os madrilenos permanecem assim em terceiro lugar, com os mesmos 72 pontos, enquanto o Sevilha destronou o Getafe no sétimo posto, que abre a porta ao play off de acesso à Liga Europa.

Antes, o F. C. Barcelona impôs-se sem dificuldades ao Villarreal, ampliando a sua já confortável vantagem na liderança da liga espanhola de futebol.

Ao intervalo, os catalães venciam já por 3-0 (Coutinho aos 11 minutos, Paulinho aos 16 e Lionel Messi aos 45), com o Villarreal a reduzir aos 54 minutos, pelo italiano Nicola Sansone.

O francês Ousmane Dembele, aos 87 e 90+3 minutos, confirmou a supremacia do F. C. Barcelona, que soma agora 90 pontos, mais 15 do que o segundo classificado, o Atlético Madrid.