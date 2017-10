Real Madrid travado em casa pelo Tottenham

JN Hoje às 21:55 Facebook

Um golo de Cristiano Ronaldo, convertido na marcação de uma grande penalidade, não bastou para o Real Madrid conseguir mais do que empate (1-1) caseiro frente aos ingleses do Tottenham, na 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

No Bernabéu, os merengues foram os primeiros a sofrer, com um autogolo de Varane, aos 28 minutos, mas Ronaldo empatou as contas, antes do intervalo.

Já o português Leonardo Jardim viu o Mónaco ser derrotado em casa (1-2) pelo Besiktas, no outro jogo do Grupo G, do F. C. Porto.

Quanto a Paulo Fonseca, treinador do Shakhtar Donetsk, conduziu os ucranianos à vitória na Holanda (2-1), diante do Feyenoord.

No restantes jogos do dia, destaque para vitórias gordas do Liverpool em Maribor (7-0) e do Spartak de Moscovo, em casa, frente ao Sevilha (5-1).

Resultados desta terça-feira

APOEL 1-1 Dortmund

Feyenoord 1-2 Shakhtar Donetsk

Manchester City 2-1 Nápoles

Maribor 0-7 Liverpool

Mónaco 1-2 Besiktas

Leipzig 3-2 F. C. Porto

Real Madrid 1-1 Tottenham

Spartak Moscovo 5-1 Sevilha