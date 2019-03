Real Madrid vence Celta no regresso de Zidane

Hoje às 17:52 Facebook

O francês Zinedine Zidane regressou este sábado ao comando do Real Madrid com um triunfo caseiro sobre o Celta Vigo, por 2-0, um resultado que deixa os 'merengues' provisoriamente a nove pontos do FC Barcelona, na liga espanhola de futebol.

Na 28.ª jornada, no Santiago Bernabéu, o Real Madrid chegou ao triunfo com golos de Isco, aos 62 minutos, do galês Gareth Bale, aos 77, no primeiro jogo após o regresso de Zidane, que durante a semana substituiu o argentino Santiago Solari como treinador da equipa da capital espanhola.

Este resultado deixa o Real Madrid com 54 pontos, menos dois do que o Atlético Madrid, segundo classificado, que ainda hoje desloca-se ao terreno do Athletic Bilbau, e menos nove que o FC Barcelona, líder, que joga domingo em Sevilha com o Bétis.