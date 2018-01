Real Madrid vence em casa do Numancia e está perto dos 'quartos' da Taça do Rei

Ontem às 22:34 Facebook

O Real Madrid venceu hoje por 3-0 em casa do Numancia, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça do Rei de futebol, e está com 'um pé' na próxima fase da competição.

Golos do galês Bale e de Isco, de penálti, aos 35 e 89 minutos, respetivamente, e outro tento de Borja Mayoral, aos 90+1, deixam os madrilenos mais próximos da seguir em frente na competição.

Zinedine Zidane escolheu descansar as principais 'estrelas' da equipa, entre elas Cristiano Ronaldo, dando minutos aos menos utilizados, mas a equipa não teve dificuldades em bater o Numancia, que milita na segunda divisão espanhola.

Em jogo entre equipas da principal liga de Espanha, o Levante deu a volta em casa do Espanyol e acabou por ganhar 2-1, respondendo por Morales, de penálti, aos 38, e Ivi López, aos 74, ao tento inaugural de Gerardo Moreno (28).

Antes, o Barcelona empatou em casa do Celta de Vigo (1-1), colocando-se em vantagem na eliminatória, com Arnáiz a adiantar os catalães aos 15 minutos e o dinamarquês Sisto a empatar o encontro aos 31, num jogo em que Nelson Semedo e André Gomes alinharam de início pelos 'culés'.

Em outro encontro de duas equipas da primeira divisão espanhola, um golo do marroquino Amrabat, aos 49 minutos, deu a vitória caseira ao Leganés, na receção ao Villarreal.