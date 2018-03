Real Madrid vence Girona com poker de Ronaldo

Ontem às 23:15, atualizado hoje às 00:15 Facebook

O Real Madrid venceu este domingo em casa o Girona por 6-3, em jogo da 30.ª jornada da Liga espanhola, com Cristiano Ronaldo a marcar quatro golos e a fazer uma assistência.

O craque português marcou aos 11, 47, 64 e 90+1 minutos, com a equipa da casa a marcar ainda por Lucas Vásquez, a passe de Ronaldo aos 59, e do galês Gareth Bale, aos 86.

Para o Girona, que nunca deu o jogo por perdido numa noite de muito futebol no Estádio Santiago Bernabéu, marcaram Stuani, por duas vezes, aos 29 e 67, e Juanpe, aos 88.

Com este resultado, o Real Madrid aproximou-se do rival Atlético, que hoje perdeu em casa do Villarreal (2-1), seguindo no terceiro lugar com 60 pontos, menos quatro que os colchoneros e a 15 do líder, o Barcelona, que este domingo venceu em casa o Athletic Bilbau (2-0).

Já o Girona perdeu a oportunidade de aproveitar a derrota do Sevilha, em casa do Leganés (2-1), para se aproximar dos lugares europeus, continuando em sétimo lugar com 43 pontos, a dois do conjunto andaluz.

O jogo começou praticamente com o tento inaugural do avançado luso, após o alemão Toni Kroos encontrar o camisola 7 no coração da área, mas Stuani, em cima da meia hora, empatou o jogo com um cabeceamento a responder ao pontapé de canto de Granell.

No reatar da partida, o francês Benzema desmarcou Ronaldo para o segundo na partida, e aos 59 seria o português a assistir Lucas Vázquez, que concretizou uma jogada coletiva dos merengues.

Ronaldo completou o hat-trick aos 64 minutos, mas Stuani, três minutos depois, reduziu para 4-2, e o Girona teve várias oportunidades para marcar, que 'esbarraram' no costa-riquenho Keylor Navas.

Aos 86, o'substituto Bale fez o 5-2, após o croata Modric o descobrir do lado direito da área, mas Juanpe voltou a reduzir, dois minutos depois, antes de Ronaldo confirmar o resultado, de novo com assistência de Kroos, no primeiro minuto de descontos, o 22.º golo do português no campeonato.

Antes, o Atlético de Madrid perdeu em casa do Villarreal, graças a um 'bis' do turco Unal, aos 82 e aos 90+1, que anulou o tento inicial de Griezmann, aos 20, impondo a derrota ao adversário do Sporting nos quartos-de-final da Liga Europa.

O Villarreal subiu ao quinto lugar, por troca com o Sevilha, enquanto os colchoneros, segundos classificados, estão agora a 11 pontos do 'Barça' e com os merengues mais próximos, a quatro pontos.

Em Vigo, o Celta não foi além de um empate sem golos na receção ao lanterna vermelha, o Málaga, continuando no 10.º posto, a seis pontos do sexto classificado, o último dos lugares de acesso às competições europeias.

O Barcelona, com André Gomes a entrar aos 85, reforçou a liderança de La Liga e continuou invicto, com uma vitória por 2-0 frente ao Athletic de Bilbau, com golos de Paco Alcácer, aos oito minutos, e do argentino Lionel Messi, aos 30, que fez o 25.º golo no campeonato.

No primeiro encontro do dia, o Leganés complicou as contas europeias do Sevilha, que terça-feira atingiu os quartos-de-final da Liga dos Campeões, ao bater em casa os andaluzes por 2-1.