Real Madrid vence Huesca e sobe ao quarto lugar

Um golo de Gareth Bale, logo aos oito minutos, valeu, este domingo, ao Real Madrid o triunfo por 1-0 na visita ao lanterna-vermelha Huesca, subindo ao quarto lugar da liga espanhola, à 15.ª jornada.

Com uma exibição cinzenta, os merengues fizeram o único golo aos oito minutos, com Álvaro Odriozola a cruzar na direita para a área, onde surgiu Bale a rematar de primeira, com o pé esquerdo, no único tento da partida.

Face à derrota da véspera do Alavés por 3-0 em casa do Atlético de Madrid, o conjunto orientado por Santiago Solari subiu ao quarto posto, com 26 pontos, a dois do rival 'colchonero' e do Sevilha, enquanto o Barcelona lidera com 31.

O Huesca, que não pôde contar com Ruben Semedo e Luisinho, é cada vez mais último, com sete pontos, a três do Rayo Vallecano e a quatro do Athletic Bilbau, estando já a sete do primeiro lugar acima da linha de descida.

O Eibar recuperou de desvantagem 1-2 para 4-2 sobre o Levante, porém, um autogolo do central português Paulo Oliveira (75) e um tento tardio de Borja Mayoral (90+1) valeu o empate 4-4, ainda assim mais benéfico para as aspirações europeias dos visitantes.