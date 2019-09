Real Madrid vence Sevilha e iguala Athletic Bilbau na liderança em Espanha

Ontem às 22:49 Facebook

O Real Madrid venceu este domingo por 1-0 em casa do Sevilha, que liderava a Liga espanhola, na quinta jornada, e juntou-se a Athletic Bilbau, que venceu o Alavés, por 2-0, no topo da classificação.

Os merengues, liderados pelo treinador Zinedine Zidane, impuseram à equipa orientada por Julen Lopetegui a primeira derrota da época, com um golo de cabeça do francês Karim Benzema, aos 64 minutos, após cruzamento da linha de fundo de Carvajal.

O Sevilha, do português Daniel Carriço, caiu da condição de líder com que terminou a quarta jornada para quinto e foi superado por Athletic Bilbau e Real Madrid, ambos com 11 pontos, Granada e Real Sociedad, com 10.

O Athletic Bilbau ascendeu à condição de líder ao vencer o Alavés, por 2-0, com golos de Raul Garcia, aos 38 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e Muniain, aos 72, e ao beneficiar da perda de pontos de Sevilha e Atlético de Madrid.

A Real Sociedad ascendeu do sétimo ao quarto posto, com 10 pontos, com o triunfo por 3-1 em casa do Espanyol (18.º, com quatro), com golos do brasileiro Wilian José, aos 18 e 34 minutos, e do sueco Alecander Isak, aos 75. A formação catalã ainda reduziu com um autogolo de Zaldúa, aos 71 minutos.

Na segunda metade da tabela, o Valência (12.º, com cinco pontos), com o português Gonçalo Guedes a titular, empatou 1-1 na receção ao lanterna-vermelha Leganes (20.º, com um), e o Getafe (11.º, com seis) goleou por 4-2 o Maiorca (17.º, com quatro).